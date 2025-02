Großbritannien und Norwegen schmieden engere Verteidigungspartnerschaft, um russischen Bedrohungen zu begegnen

HQ

In einem neuen Schritt zur Konsolidierung der europäischen Sicherheit hat das Vereinigte Königreich ein neues strategisches Verteidigungsabkommen mit Norwegen auf den Weg gebracht. Diese Partnerschaft, die Verteidigungsminister John Healey während seines Besuchs an der norwegischen Arktisgrenze angekündigt hat, soll die Beziehungen zwischen den beiden Nationen vertiefen.

Das Abkommen konzentriert sich auf die Verbesserung der militärischen Fähigkeiten, die verstärkte Zusammenarbeit beim Schutz kritischer Infrastrukturen und die Bewältigung der zunehmenden russischen Militäraktivitäten im Hohen Norden. Das Vereinigte Königreich strebt eine führende Rolle in der europäischen Sicherheit an, und mit der Unterstützung Norwegens verstärken die beiden Nationen ihr Engagement in der NATO.

Die Partnerschaft unterstreicht auch die gemeinsame Besorgnis über die russische Präsenz in der Arktis, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung der maritimen Sicherheit und der Unterstützung der Ukraine liegt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese gestärkten Beziehungen die künftigen NATO-Einsätze prägen und den eskalierenden russischen Bedrohungen entgegenwirken werden.