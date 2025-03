Großbritannien und Frankreich schlagen einmonatigen Waffenstillstand für die Ukraine vor

HQ

In einer gemeinsamen Initiative haben Frankreich und das Vereinigte Königreich einen einmonatigen teilweisen Waffenstillstand vorgeschlagen, um die Angriffe auf die Luft-, See- und Energieinfrastruktur zwischen Russland und der Ukraine zu stoppen (via Reuters).

Dieser Vorschlag, der von einer Welle europäischer diplomatischer Bemühungen angetrieben wird, zielt darauf ab, Russlands Bereitschaft zu echten Friedensgesprächen zu testen und gleichzeitig Bodenkämpfe zu vermeiden. Präsident Emmanuel Macron und Außenminister Jean-Noel Barrot betonten, dass der Waffenstillstand ein entscheidender Schritt sein werde, um das Engagement von Präsident Wladimir Putin für den Frieden zu bestätigen.

In der Zwischenzeit bleibt die Möglichkeit der Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine eine spätere Phase, die vom Erfolg dieser Verhandlungen abhängt. Das Vereinigte Königreich hat davon abgesehen, die Einzelheiten des Vorschlags zu bestätigen, da noch mehrere Optionen mit Verbündeten diskutiert werden. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.