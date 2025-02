Großbritannien und Frankreich drängen auf europäische Truppen zum Schutz der Ukraine

HQ

Das Vereinigte Königreich und Frankreich arbeiten an einer europäischen Rückversicherungstruppe, um die Ukraine vor zukünftigen russischen Angriffen zu schützen, insbesondere wenn ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen zustande kommt, so westliche Beamte (via The Guardian).

Die vorgeschlagene Truppe, die weniger als 30.000 Soldaten umfasst, würde sich auf die Luft- und Seeverteidigung konzentrieren und nicht auf den direkten Einsatz an der Front. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Sicherung des ukrainischen Luftraums, der Schutz der Handelsrouten des Schwarzen Meeres und der Schutz kritischer Infrastrukturen vor weiteren russischen Bombardements.

Die Ukraine bleibt jedoch skeptisch, da sie eine viel größere Abschreckungstruppe gefordert hat, zu der auch die Vereinigten Staaten gehören. Da die militärischen Ressourcen Europas knapp sind, würde eine solche Initiative wahrscheinlich von einem von den Vereinigten Staaten unterstützten Einsatz einer Luftwaffe abhängen.

Unterdessen hat sich Russland offen gegen jede Präsenz der Nordatlantikpakt-Organisation in der Ukraine ausgesprochen und davor gewarnt, dass westliche Truppen – unter welchem Banner auch immer – inakzeptabel wären. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.