Großbritannien treibt Laserwaffen bis 2027 voran

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Das Land verstärkt seine Bemühungen, seine Dragonfire-Laserwaffe bis 2027 auf Zerstörern der Royal Navy einzusetzen, und verkürzt damit den Zeitplan für diese Spitzentechnologie erheblich. Die Ankündigung können Sie hier lesen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung ihr Engagement für Investitionen in zukünftige Verteidigungstechnologien fortsetzt. In der Zwischenzeit ist die ehrgeizige Aufrüstung des britischen Challenger 3-Panzers aufgrund von Problemen in der Lieferkette auf ein Hindernis gestoßen, und es wird versucht, die Verzögerungen zu beheben.

Das Budget des Verteidigungsministeriums wurde mit zusätzlichen Mitteln aufgestockt, um diese Herausforderungen zu bewältigen und die rechtzeitige Lieferung sowohl des Dragonfire-Systems als auch der verbesserten Fähigkeiten des Challenger 3 zu gewährleisten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.