Großbritannien stoppt Hilfe für Ruanda inmitten von Vorwürfen des Kongo-Konflikts

In einem neuen Schritt hat das Vereinigte Königreich die Aussetzung bestimmter bilateraler Hilfen für Ruanda angekündigt und eine Reihe diplomatischer Sanktionen wegen der angeblichen Unterstützung der Rebellengruppe M23 in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo verhängt (via Reuters).

Die M23-Gruppe, die die Kontrolle über bedeutende Gebiete im Ostkongo erlangt hat, darunter Großstädte wie Goma und Bukavu, hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Obwohl Ruanda bestreitet, die Gruppe zu unterstützen, argumentiert sie, dass ihre militärischen Aktionen rein defensiv seien und darauf abzielten, feindlichen Kräften aus dem Kongo entgegenzuwirken.

Als Reaktion darauf hat sich die britische Regierung verpflichtet, die Teilnahme hochrangiger Personen an Veranstaltungen in Ruanda zurückzuhalten, Handelsbeziehungen einzuschränken und direkte Finanzhilfen auszusetzen, mit Ausnahme der Hilfe für die Schwächsten.

Angesichts der zunehmenden diplomatischen Spannungen setzt sich das Vereinigte Königreich weiterhin für eine politische statt einer militärischen Lösung ein und signalisiert die Aussetzung der verteidigungsbezogenen Unterstützung und eine Überprüfung der Waffenexporte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf die Haltung Ruandas und den Konflikt im weiteren Sinne auswirken werden.