Großbritannien richtet neuen Games Fund ein, um die britische Spieleentwicklung zu unterstützen

Das Vereinigte Königreich hat eine neue große Finanzspritze angekündigt, die dazu dienen soll, den Unterhaltungssektor des Landes anzukurbeln und auszubauen. Konkret werden 380 Millionen Pfund bereitgestellt, um Film, Fernsehen, Musik, Videospiele, Technologie und mehr im ganzen Land zu unterstützen.

Der Großteil dieses Fonds fließt in den Filmsektor, der in letzter Zeit boomt und in dem viele große Produktionsfirmen ihre Projekte in ganz Großbritannien drehen. Insgesamt wurden dafür 75 Millionen Pfund bereitgestellt, wobei 30 Millionen Pfund für den Musiksektor eingespart wurden, 25 Millionen Pfund für die Erforschung neuer Unterhaltungstechnologien wie die KI-ABBA-Avatare, die populär wurden, und weitere 30 Millionen Pfund für "Start-up-Videospielunternehmen" als Teil ihrer Games Fund.

Es ist zwar ein bewundernswerter Aufwand, aber Videospiele sind heute in der Regel so teuer, dass man sich fragen muss, wie weit 30 Millionen Pfund im Großen und Ganzen reichen werden.

Diese Finanzspritze ist nicht nur für die Hauptstadt bestimmt, auch wenn das meiste davon für London und seine Nachbargebiete gespart wird, da 150 Millionen Pfund zwischen dem "Norden", bestehend aus Manchester, Liverpool, den West Midlands, West Yorkshire, dem Nordosten und dem Westen Englands, aufgeteilt werden.

Laut LBC hat das Department for Culture, Media, and Sport gesagt: "Der Plan skizziert eine kühne Vision, die Unternehmensinvestitionen in diesem Sektor bis 2035 fast zu verdoppeln - von 17 Milliarden Pfund auf 31 Milliarden Pfund - und damit die Position des Vereinigten Königreichs als globale kreative Supermacht zu festigen."

"Das 380-Millionen-Pfund-Paket ist Teil eines umfassenderen Plans, gezielte Investitionen zur Schaffung von Tausenden neuer Arbeitsplätze und Möglichkeiten in Teilsektoren wie Film und Fernsehen, Musik, darstellende und bildende Kunst, Videospiele und Werbung bereitzustellen und gleichzeitig in den nächsten drei Jahren Wirtschaftswachstum in sechs Regionen außerhalb Londons zu generieren."