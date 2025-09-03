Großbritannien prüft Kriegsschiff-Deals mit Dänemark und Schweden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Dänemark und Schweden . Wir wissen jetzt, dass das Vereinigte Königreich die Gespräche über die Lieferung neuer Kriegsschiffe an Dänemark und Schweden vorantreibt, ein Schritt, der den Schiffbausektor des Landes und die Verteidigungsindustrie im Allgemeinen ankurbeln wird, so die Financial Times.

Die Verhandlungen folgen auf das bisher größte britische Marineexportabkommen mit Norwegen (erfahren Sie hier mehr über das Abkommen zwischen Großbritannien und Norwegen) und spiegeln die wachsende Zusammenarbeit mit den nordeuropäischen Verbündeten als Reaktion auf die russischen Aktivitäten in der Arktis und im Nordatlantik wider.

Laut Financial Times stehen die dänischen Behörden kurz vor dem Abschluss einer ersten Anordnung, während Schweden weiterhin mehrere Angebote prüft. Im Mittelpunkt dieser Gespräche steht der britische Rüstungskonzern Babcock International, der in seinen schottischen Werken moderne Fregatten produzieren will.