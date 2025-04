Großbritannien kündigt zusätzliche militärische Unterstützung in Höhe von 450 Millionen Pfund für die Ukraine an "Wir können den Frieden nicht gefährden, indem wir den Krieg vergessen, weshalb das heutige große Paket die Unterstützung für den Kampf an der Front in der Ukraine verstärken wird."

HQ Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Als Zeichen seines anhaltenden Engagements hat das Vereinigte Königreich ein neues militärisches Unterstützungspaket im Wert von 450 Millionen Pfund für die Ukraine vorgestellt, das sich auf Drohnensysteme, Panzerabwehrminen und die Reparatur kritischer Fahrzeuge konzentriert. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Vereinigte Königreich und Deutschland darauf vorbereiten, ein entscheidendes Treffen in Brüssel auszurichten, an dem Verteidigungsbeamte aus 50 Nationen teilnehmen werden. Die Finanzierung ist Teil einer umfassenderen Strategie, um die Fähigkeiten der Ukraine an vorderster Front zu stärken und den Druck auf Präsident Putin aufrechtzuerhalten. Während die Verteidigungsminister über Strategien nachdenken, wie die Verteidigung der Ukraine am besten sichergestellt werden kann, betont das Vereinigte Königreich, dass 2025 ein entscheidendes Jahr in dem anhaltenden Konflikt sein wird. Vorerst bleibt abzuwarten, welche Rolle diese Unterstützung bei der Verschiebung des Schwungs des Krieges spielen wird. John Healey // Shutterstock