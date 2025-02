Großbritannien: Keine Friedensgespräche mit der Ukraine ohne die Ukraine

HQ

Während sich die Diskussionen über die Zukunft der Ukraine intensivieren, machte der britische Verteidigungsminister John Healey deutlich, dass bei allen Friedensgesprächen über die Ukraine die Stimme des Landes selbst Vorrang haben muss.

Im Vorfeld eines NATO-Treffens in Brüssel betonte Healey, dass der Beitrag der Ukraine im Mittelpunkt aller Diskussionen stehen müsse, nachdem US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin kürzlich versucht hatten, über ein Ende des Krieges zu verhandeln.

Healey erkannte den Wunsch nach Frieden an, warnte aber davor, dass Russland über die Grenzen der Ukraine hinaus immer noch eine erhebliche Bedrohung darstelle. Während die Solidarität der NATO in dieser Angelegenheit vor Herausforderungen steht, insbesondere angesichts der sich wandelnden Haltung Washingtons, bekräftigte Healey das Engagement des Vereinigten Königreichs, die Ukraine mit Militärhilfe zu unterstützen. Dazu gehört ein neues Paket in Höhe von 150 Millionen Pfund zur Bereitstellung lebenswichtiger Ausrüstung wie Drohnen, Panzer und Luftverteidigungssysteme.

Dies geht Hand in Hand mit dem, was NATO-Generalsekretär Mark Rutte gesagt hat. Die Diskussion findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Trump Gespräche mit Putin über mögliche Wege zum Frieden führte, während Trump auch Gespräche mit Selenskyj führte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie viel Mitspracherecht die Ukraine in den Friedensgesprächen haben wird.