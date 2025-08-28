Gamereactor

  •   Deutsch


Einloggen
Gamereactor
Weltnachrichten

Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder aufleben lassen

Die Außenminister sagen, der Iran sei seinen nuklearen Verpflichtungen nicht nachgekommen.

HQ

Die neuesten Nachrichten über den Iran. Am Donnerstag haben die europäischen Minister Washington darüber informiert, dass sie den "Snapback"-Sanktionsmechanismus der Vereinten Nationen gegen den Iran aktivieren werden, nachdem Teheran es versäumt hat, auf die Bedenken hinsichtlich seines Atomprogramms einzugehen.

Die Entscheidung kommt nach monatelangen festgefahrenen Gesprächen und wiederholten Warnungen des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Deutschlands sowie des EU-Außenbeauftragten. Sobald die Maßnahme ausgelöst wird, stellt sie internationale Sanktionen wieder her, die zuvor im Rahmen des Atomabkommens von 2015 aufgehoben wurden.

Beamte im Iran haben bereits mit Vergeltung gedroht und die Möglichkeit angesprochen, die Zusammenarbeit mit den Atominspektoren auszusetzen und die Nichtverbreitungsverpflichtungen aufzugeben, so dass abzuwarten bleibt, wie der Iran reagieren wird, wenn der Countdown für die Sanktionen beginnt.

Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder aufleben lassen
Teheran - 9. September 2019, Militärmuseum, Offensivraketen der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran // Shutterstock

Tagged als:

WeltnachrichtenIranVereinigtes KönigreichFrankreichDeutschland


Lädt nächsten Inhalt