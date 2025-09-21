Großbritannien erkennt den Staat Palästina formell an

HQ

Erst am Sonntag haben wir die Nachricht erhalten, dass Großbritannien formell einen palästinensischen Staat anerkannt hat, nachdem Israel die Bedingungen ignoriert hat, die mit der Beendigung des Gaza-Konflikts, der Gewährung von Hilfe und der Förderung von Friedensgesprächen verbunden sind. Die Entscheidung, die von Premierminister Keir Starmer angekündigt wurde, schließt sich dem Vereinigten Königreich mehr als hundert Nationen an, die diesen Schritt bereits getan haben, und unterstreicht die historische Rolle Londons in der Region. Andere westliche Verbündete, darunter Kanada und Australien, haben die Maßnahme am Sonntag ebenfalls gebilligt, was auf eine wachsende internationale Dynamik im Vorfeld der Diskussionen bei den Vereinten Nationen hindeutet.