Großbritannien erhält den ersten KI-gestützten virtuellen Polizeiassistenten

Man könnte denken, dass KI Schwierigkeiten hätte, die Aufgaben von Polizisten zu übernehmen, zumindest in ihrer jetzigen Form, in der sie nur sehr begrenzt physisch präsent ist und keine Kriminellen auf der Straße festnehmen kann. Das hindert das Vereinigte Königreich jedoch nicht daran, die Technologie in den Strafverfolgungssektor einzuführen, da ein KI-gesteuerter virtueller Assistent in zwei Polizeibehörden im Rahmen einer Testphase eingeführt wurde.

Laut Sky News ist der Bot als Bobbi bekannt, was eine Hommage an den Slangbegriff ist, der Polizisten im Land als Bobby's beschreibt. Es ist keine Technologie, die in absehbarer Zeit mit der Inhaftierung von Menschen gedacht ist (wie wir es im kommenden Chris-Pratt-Film Mercy sehen), sondern vielmehr dazu gedacht, einfach wie ein Mensch zu interagieren und häufig gestellte Fragen in nicht-notfallmäßigen Situationen zu beantworten.

Zu den Stellen, an denen Bobbi getestet wird, gehören Thames Valley Police und Hampshire and Isle of Wight Constabulary, und das Ziel des Bots ist es, "Online-Formulare, Telefonleitungen und Kassen zu ergänzen... nicht ersetzen."

Es wird auch erwähnt, dass diese Option verfügbar ist, wenn jemand lieber mit einer menschlichen Person spricht als mit Bobbi, die automatisch zu einem echten Operator verwiesen wird.

