Großbritannien entwickelt eine neue Langstreckenrakete zur Verstärkung der ukrainischen Verteidigung

Großbritannien hat Pläne angekündigt, eine neue Tiefschlagrakete für die Ukraine zu entwickeln, die darauf abzielt, Kiews Fähigkeit zu stärken, russische Militärziele weit hinter den Frontlinien zu treffen. Das Projekt, bekannt als Nightfall, wird sich darauf konzentrieren, schnell eine bodengestützte Rakete zu entwickeln, die für Hochintensitätskriege geeignet ist.

Laut der britischen Regierung wäre die Rakete in der Lage, einen konventionellen Sprengkopf von 200 Kilogramm über Entfernungen von mehr als 500 Kilometern zu tragen. Sie ist dafür ausgelegt, in Umgebungen mit schwerer elektronischer Kriegsführung zu operieren und schnell von mobilen Plattformen gestartet zu werden, sodass ukrainische Streitkräfte vor Vergeltung zuschlagen und sich umziehen können.

Im Programm konkurrieren mehrere britische Industrieteams um Entwicklungsaufträge, mit dem Ziel, Testraketen innerhalb eines Jahres zu liefern. Beamte sagen, die Rakete soll relativ kostengünstig und einfach in großem Maßstab herzustellen sein, was der Ukraine eine nachhaltige Langstreckenangriffsoption bietet.

Der britische Verteidigungsminister John Healey sagte, die Initiative spiegele Londons Entschlossenheit wider, Russlands zunehmende Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur abzuwehren. Während das Nightfall-Projekt auf die Unterstützung der Ukraine ausgerichtet ist, wird es auch voraussichtlich zukünftige Langstreckenangriffsfähigkeiten der britischen Streitkräfte prägen.