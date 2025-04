Großbritannien beschleunigt den Einsatz des Dragonfire-Lasers, da sich die Panzeraufrüstung verzögert

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Das Land beschleunigt den Einsatz seiner Laserwaffe Dragonfire und will bis 2027 vier Zerstörer der Royal Navy ausrüsten, um Spitzentechnologie in seine Verteidigungsstrategie zu integrieren.

In der Zwischenzeit kommt es bei der Aufrüstung des Challenger 3-Panzers zu Verzögerungen in der Lieferkette, was zusätzliche Ressourcen erfordert, um das Projekt auf Kurs zu halten. Da die Verteidigungsausgaben auf 2,5 % des BIP steigen sollen, bleiben Investitionen in fortschrittliche Waffen, einschließlich KI und Drohnen, eine Priorität.

Der Ansatz des Vereinigten Königreichs unterstreicht eine Verschiebung hin zu einer High-Tech-Abschreckung. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie diese Initiativen ihre militärischen Fähigkeiten umgestalten, die globale Verteidigungsdynamik beeinflussen und die langfristige operative Überlegenheit sicherstellen werden.