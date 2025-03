Grönlands Premierminister kritisiert den Besuch von Usha Vance als sehr aggressiv

HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland . Grönlands Premierminister Mute B. Egede hat den bevorstehenden Besuch von US-Beamten, darunter Usha Vance, scharf verurteilt und ihn als äußerst aggressiv und als Hinweis auf wachsende Spannungen über die Souveränität Grönlands bezeichnet.

Der Besuch, an dem auch der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz teilnahm, findet zu einem heiklen Zeitpunkt für die Insel statt, da die Vereinigten Staaten an den riesigen Bodenschätzen Grönlands und ihrer strategischen geopolitischen Bedeutung interessiert sind und das Gebiet in der Vergangenheit annektiert werden sollen.

Die grönländische Führung, die dem Einfluss der Vereinigten Staaten bereits misstrauisch gegenübersteht, hat Bedenken geäußert, dass solche Aktionen ihre Autonomie untergraben, während das Weiße Haus darauf besteht, dass der Besuch darauf abzielt, am nationalen Hundeschlittenrennen der Insel teilzunehmen und die grönländische Kultur und Einheit zu feiern.