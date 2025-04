Grønlands hvide guld: Grönland-Dokumentarfilm entfacht Kolonialdebatte neu

HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland . Ein kürzlich erschienener dänischer Dokumentarfilm, der die enormen wirtschaftlichen Vorteile aufdeckt, die Dänemark aus einer Kryolithmine in Grönland erzielt hat, hat in der gesamten Region starke Emotionen ausgelöst. Mehr über die Doku erfahren Sie hier.

Während der Film in Grönland einen Nerv traf und Diskussionen über koloniales Erbe und wirtschaftliche Gerechtigkeit anheizte, nahm die Reaktion in Dänemark eine scharfe Wendung, nachdem Ökonomen die Methodik hinter den geschätzten Einnahmen von 400 Milliarden Kronen in Frage stellten.

DR verteidigte den Film zunächst, zog ihn aber schließlich zurück und akzeptierte den Rücktritt eines leitenden Redakteurs unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Datenpräsentation. Nun bleibt abzuwarten, ob das Verschwinden des Dokumentarfilms die Diskussion zum Schweigen bringen oder die Abrechnung vertiefen wird.