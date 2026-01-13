Grönland sagt, es entscheidet sich für Dänemark statt für die USA

HQ

Der grönländische Premierminister hat jede Andeutung, dass das arktische Gebiet sich mit Washington verbünden könnte, entschieden zurückgewiesen und erklärt, Grönland würde Dänemark den USA vorziehen, falls es sich entscheiden müsste. Nach den Äußerungen der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen sagte Jens-Frederik Nielsen, Grönlands Position müsse unmissverständlich klar gemacht werden.

"Eines muss jedem klar sein", sagte Nielsen. "Grönland will nicht im Besitz der USA sein, Grönland will nicht von den USA regiert werden, Grönland will nicht Teil der USA sein." Seine Äußerungen am Dienstag gehörten zu den stärksten öffentlichen Stellungnahmen, die bisher auf das erneute US-Interesse an dem Gebiet reagierten.

Nielsen betonte, dass Grönland nicht zum Verkauf steht, und lehnte äußeren Druck bezüglich seiner Zukunft ab, indem er das Thema eher als Identitäts- und Selbstbestimmungsthema als Geopolitik darstellte. Er sagte, die Grönländer wollten Kontinuität, nicht eine dramatische Neuordnung, die von ausländischen Mächten vorangetrieben wird. "Wir wählen das Grönland, das wir heute kennen", fügte er hinzu, "das Teil des Königreichs Dänemark ist."