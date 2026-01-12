Grok und X zu schließen ist "grundlegender Vetternwirtschaftskapitalismus", argumentiert Epic-CEO Tim Sweeney

HQ

Tim Sweeney, CEO von Epic Games, hat sich in die stürmischen Debatten über das Verbot von Grok und der Plattform, auf der der KI-Chabot stattfindet, hineingeworfen. Nachdem Groks Imagine-Funktion von Twitter/X-Nutzern missbraucht wurde, um unanständige Bilder von Kindern zu erstellen und Frauen ohne deren Zustimmung zu sexualisieren, gab es Forderungen, den Chatbot und X selbst von Regierungen zu verbieten.

Sweeney ist mit keiner Art von Verbot einverstanden und glaubt, dass alle KI-Modelle von Zeit zu Zeit "aus der Bahn laufen". "Alle großen KIs haben dokumentierte Fälle, in denen sie aus der Bahn geraten sind; alle großen KI-Firmen geben ihr Bestes, um dem entgegenzuwirken; keine ist perfekt. Politiker, die verlangen, dass Torwächter selektiv das Unternehmen ihres politischen Gegners zerschlagen, ist grundlegender Vetternwirtschaftskapitalismus", sagte er auf Twitter/X.

Viele haben Sweeneys Beitrag kommentiert und gefragt, ob er sich dessen bewusst ist, was er verteidigt, und erklärt, warum der von Grok generierte Inhalt einfach nicht akzeptabel war. "Ich verteidige offene Plattformen, Meinungsfreiheit und konsequente Anwendung der Rechtsstaatlichkeit. Die schlechten Dinge, die Menschen mit KI machen, verteidige ich nicht, aber ich lehne entschieden das Fehlverhalten einiger weniger davon ab, als Vorwand zu dienen, um die Freiheiten aller zu untergraben", erklärte Sweeney.

Das Problem mit der Grok Imagine-Kontroverse ist, dass es sehr schwer vorstellbar ist, wie diese Funktion nicht missbraucht werden könnte. Das Erstellen von Bildern realer Menschen ist unabhängig davon ein gefährlicher Anwendungsfall, da es zu Fehlinformationen und in diesem Fall zu Missbrauch führen kann. Daher wird es schwierig, dies als eine Funktion zu verteidigen, die trotz der Nachteile Vorteile hat, da die Hauptnutzungsfälle offenbar für Sonderlinge und Perverslinge gelten, wie Groks jüngste Kontroversen zeigen.

Wo stehst du in dieser Debatte?