Grober Story-Rahmen von Remothered: Broken Porcelain

Modus Games hat uns heute noch einmal verraten, worum es genau in Remothered: Broken Porcelain geht, dem kommenden Horrorspiel von Darril Arts. Das Spiel wird keine direkte Fortsetzung werden, soll aber wohl zum Teil auf den Geschehnissen des Originals aufbauen. Die Protagonistin des ersten Spiels, Rosemary Reed, wird beispielsweise erneut Teil der Handlung sein, da sie ihr Ziel noch nicht erreicht hat und weiter danach sucht.

Wir übernehmen hingegen die Rolle des Hausmädchens Jennifer, die in der offiziellen Pressemitteilung als "rebellisch" bezeichnet wird. Sie arbeitet in einer heruntergekommenen Gaststätte namens Ashmann Inn, in der es offenbar nicht mit rechten Dingen zugeht. "Surreale und gewalttätige Gestalten" sollen für "schlaflose Nächte" sorgen, warum Jenny dort unbedingt arbeiten will, geht nicht aus der Pressemeldung hervor. Wir müssen dem Geheimnis dieses Ortes aber nicht alleine auf den Grund geben, sondern bekommen offenbar Hilfe von einer Frau namens Lindsey, die an diesem Ort wohl ebenfalls eigene Ziele verfolgt.