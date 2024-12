Grindr kürt Pedro Pascal zum heißesten Mann des Jahres

HQ

Jedes Jahr um diese Jahreszeit sehen wir Publikationen und Unternehmen, die Aufwicklungen oder unverpackte Systeme herstellen, die das vergangene Jahr rekapitulieren, während andere einfach ihre Favoriten in einer Liste von Kategorien nennen. In der Welt der Videospiele tendieren wir zu The Game Awards und anderen Preisverleihungen, aber für die Dating-Site Grindr verfolgen sie einen anderen Ansatz.

Der jährliche Grindr Unwrapped ist da und in ihm erfahren wir eine ganze Menge über eine Sammlung von Segmenten, über die abgestimmt wurde, in der LGBTQ+-Community, einschließlich der Frage, wer als Hottest Man of the Year bezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ging an Gladiator II und bald Mr. Fantastic er selbst, Pedro Pascal, und ehrlich gesagt ist es schwer, das zu bestreiten. Der Schauspieler setzte sich gegen Jonathan Bailey,Bad Bunny, Travis Kelce und Jeremy Allen White durch und gewann den Preis.

Was die anderen Kategorien betrifft, so reicht dies von grundlegenderen Dingen wie Most Roamed to Destination (das war New York City) bis hin zu Gayme of the Year, die ausgerechnet an Dress to Impress gingen und The Last of Us: Part II Remastered, Baldur's Gate III, Dead by Daylight und Final Fantasy VII: Rebirth (eine interessante Sammlung, um es gelinde auszudrücken) übertrafen. Es gab auch eine ganze Reihe von deutlich anzüglicheren Kategorien, die Sie sich ansehen möchten, wenn Sie daran interessiert sind, auf der Unwrapped-Seite von Grindr mehr zu sehen.

Werbung: