Griechenland gibt 3,5 Milliarden Euro für das neue israelische Luftverteidigungssystem aus

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Der griechische Sicherheitsrat KYSEA wird voraussichtlich bald die Ausgaben von 3,5 Milliarden Euro für ein neues Luftverteidigungssystem aus Israel genehmigen. Das Geld wird laut Reuters auch für verschiedene Arten von Drohnen ausgegeben werden.

Die erste Genehmigung für den Kauf des Systems wurde von KYSEA Anfang des Jahres erteilt, und laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen sollen die Beschaffungsverträge genehmigt werden. Israelische Raketen und Radare von Rafael und IAI sollen den Kern des neuen griechischen Achilles-Schild-Verteidigungssystems bilden, das sich mit Flugzeugen, Drohnen und ballistischen Raketen auseinandersetzen wird.

Die griechische Regierung plant, bis 2036 rund 28 Milliarden Euro auszugeben, um ihre Streitkräfte zu modernisieren. Außerdem kaufen sie bis zu 40 neue F-35-Kampfjets aus den USA sowie Fregatten aus Frankreich und Italien.