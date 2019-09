Grid-Trailer lässt Herzen höherschlagen

Codemasters hat uns gestern einen brandneuen Trailer für ihr kommendes Grid-Rennspiel zur Verfügung gestellt. Im Video erwarten euch schnelle Autos und enge Kurven - das Material will die Herzen der Racing-Fans höherschlagen lassen. Wir sehen eine Auswahl von Rennwagen und offiziellen Strecken, die wir ab dem 11. Oktober selbst auf PC, PS4 und Xbox One befahren dürfen.

Chris Smith, Game Director bei Codemasters, schrieb in einer bewegenden E-Mail: "In Grid geht es nicht um das Freischalten von neuen Wagen. Es geht um knappe Überholmanöver, um Rennen Stoßstange an Stoßstange und kompetitive Racing-Action. Wir wollen, dass alles, sogar die Fahrzeuge durch ihre Schrammen und Kratzer, am Ende des Rennens eine Geschichte erzählt. Grid liefert den Spielern Dramatik, Begeisterung und einzigartige Motorsportgeschichten in jedem Rennen"

