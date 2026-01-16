Grid Legends wird Ende des Monats auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht

HQ

Aufgrund einer Phase mittelmäßigen Erfolgs in letzter Zeit wurde der Entwickler Codemasters scheinbar nur noch der Entwickler von EAs F1-Spieleserie gemacht. Bevor dies der Fall wurde, lieferte das Studio noch einige andere Optionen, wie das kommerziell erfolglose EA Sports WRC und Grid Legends davor.

Der Arcade-Rennspiel erschien im Februar 2022 und hatte einen mittelmäßigen Erfolg. Anfangs war es auf PC-, PlayStation- und Xbox-Geräten verfügbar, schaffte aber nie den Sprung auf Nintendo-Systeme, auch wenn sich das bald ändern wird.

Es wurde bestätigt, dass Grid Legends Ende Januar auf Nintendo Switch 2 kommt. Das Spiel erscheint am 29. Januar auf der hybriden Nachfolgeplattform und wird das Deluxe Edition des Spiels sein und alle veröffentlichten DLCs sowie eine Reihe von Performance-Optionen wie Graphics und Performance Modi für die Grafik sowie Balanced und Battery Saver Modi für Handheld-Spiele enthalten.

Wenn man den Preis des Spiels betrachtet, wird es für £24,99/€29,99 verkauft werden.