Grid Legends düst voraussichtlich Ende Februar über PC und Playstation-/Xbox-Konsolen

Codemasters hat letzte Woche das Erscheinungsdatum von Grid Legends bekanntgegeben: Der Titel soll am 25. Februar auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Wir haben bereits einen Ersteindruck für euch am Start, der momentan noch sehr verhalten ausfällt. Zusammen mit dem erwarteten Release-Termin wurden grobe Details für Vorbesteller enthüllt.

Vorbesteller erhalten vier zusätzliche Autos, die sie im Karrieremodus verwenden dürfen: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 und Koenigsegg Jesko. Wer die teure Deluxe Edition (90 Euro) bezahlt, darf mit zwei weiteren Autos (Volkswagen Golf GTI, Audi R8 1:1) um die Wette rasen. Neben dem Hauptspiel bekommen Käufer dieser Ausgabe den sogenannten "Mechanic Pass" dazu, der das Freischalten von Fahrzeug-Upgrades beschleunigt. Nach der Veröffentlichung sollen nach aktuellem Plan insgesamt vier Premium-DLC-Pakete mit neuen Autos, Events und Strecken veröffentlicht werden. Näheres erfahrt ihr an dieser Stelle.