Grid Legends: Deluxe Edition

Grid Legends wurde bereits 2022 für die fortschrittlicheren Konsolen veröffentlicht, wobei die Nintendo Switch ausgelassen wurde – aber jetzt, vier Jahre später, ist es Zeit, dass das Spiel auf die Switch 2 rutscht. Zur Freude aller ist es diesmal eine Veröffentlichung, die alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte enthält. Der Entwickler Feral Interactive, der den Port übernommen hat, verspricht ebenfalls eine Fahrt, die das Rennerlebnis auf Nintendos aktueller Hardware technisch gesehen nicht beeinträchtigt, und genau diese Aspekte habe ich während meiner Zeit mit dem Spiel in erster Linie fokussiert. Für eine detailliertere und tiefgehende Analyse verweise ich daher auf unsere vorherige Rezension, da sie in vielerlei Hinsicht dieselbe Grunderfahrung ist, wenn auch mit einigen Verfeinerungen und Anpassungen seitdem für diese Ausgabe.

Wunderschönes Auto in einem grafisch beeindruckenden Rennspiel für die Switch 2.

Der Story-Modus "Driven to Glory" wird hier mit Hilfe echter Schauspieler präsentiert und dreht sich um das fiktive Seneca Racing Team auf seinem Weg, das Podium zu erobern und die Besten der Motorsportwelt zu werden. Es ist eine Reise voller Dramatik und weniger erfolgreicher Fahrer – und hier kommst du ins Spiel, als Rookie, der das Team in einer Reihe von Levels zum Erfolg führen wird, die verschiedene Spielmodi wie Eliminierung und reguläre Streckenrennen weltweit kombinieren. Die Geschichte selbst ist in Ordnung, wird aber nie besonders spannend, auch wenn sie versucht, sich selbst ernst zu nehmen. Allerdings ist es schwer zu ignorieren, was oft an eine TV-Produktion grenzt, wenn sie zwischen entsetzten Live-Action-Schauspielern und vorgerenderten In-Engine-Sequenzen wechselt. Es ist eine triviale Geschichte, die eine Reihe verschiedener Rennereignisse in unterschiedlichen Fahrzeugklassen miteinander verbinden soll – was sie sehr gut macht.

Die Schauspieler, die die Geschichte vorantreiben, liefern gemischte Leistungen.

Stattdessen liegt der Fokus natürlich auf dem Rennen, das eine Mischung aus leichter Simulation und einem leichteren Arcade-Stil ist, der keine unvernünftigen Anforderungen an den Spieler stellt oder vorherige Erfahrung im Genre erfordert. Ich persönlich schätze "Simcade"-Spiele, bei denen ich nie jedes kleine Detail des Autos verändern muss, um ins Ziel zu kommen – aber es ist möglich, verschiedene Parameter einzustellen, die alles beeinflussen – von Beschleunigung über Aufhängung, Schwerpunkt und Grip bis hin zu einer Garage, in der man für das verdiente Geld große Upgrades vornehmen und neue Autos kaufen kann.

Von Paris bis aufs Land auf den vielen Strecken des Spiels.

Die hier vertretenen Fahrzeuge (insgesamt 145) verhalten sich ebenfalls erwartungsgemäß in Bezug auf Straßengrip, Höchstgeschwindigkeiten und Kurvenfahrten – sei es der Koenigsegg Jesko Hypercar, das asphaltglatte Formel-X-Kart, der schwerere amerikanische Dodge Challenger SRT Demon, der heckgetriebene BMW M6 GT3 – oder unser schwedisches Arbeitspferd, der Volvo 850 Kombi. Es sollte jedoch betont werden, dass der Hauptfokus auf Fahrspaß liegt und nicht auf lasergeschnittenen Details im Antriebsstrang der jeweiligen Fahrzeuge, da Grid Legends, wie erwähnt, nicht nach Ultra-Realismus strebt, sondern vielmehr auf Zugänglichkeit setzt – was ihm gelingt. Ich empfehle jedoch, von Anfang an auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, sei es im Story- oder Karrieremodus mit unzähligen Events und Herausforderungen, um auf einer der mehr als 130 verschiedenen Strecken, von denen mehrere aus dem echten Leben stammen, einen würdigen Gegner zu bekommen.

Dubais regengetränkte Straßen.

Deluxe Edition, wie erwähnt, ist die Switch 2 Edition vollgepackt mit allen Erweiterungen und Add-ons, die erschienen sind, was mehrere neue Einzelspieler-Geschichten, Wettbewerbstypen, Strecken und eine erweiterte Fahrzeuggalerie bedeutet. Das führt natürlich zu einer unglaublich umfangreichen und umfangreichen Edition, in der das Grundspiel bereits hunderte Rennmomente über verschiedene Serien und Klassen verteilt bietet. Für Rennsportbegeisterte auf der Hybridkonsole gab es bisher nur eine magere Auswahl für diejenigen, die ein einigermaßen "realistisches" Fahrerlebnis suchen, und hier glaube ich, dass Grid Legends: Deluxe Edition eine Lücke füllt, die bisher leer geblieben ist. Außerdem verlangt es keinen vollen Preis, was angesichts des reichen Inhalts- und Erweiterungsreichtums lobenswert ist.

Es braucht Zeit, wenn du die schnelleren Autos freischalten willst.

Hat Feral Interactive es geschafft, wie versprochen ein PlayStation 5- und Xbox Series X-Spiel auf die Switch 2 zu übertragen? Vielleicht nicht im Maßstab 1:1 – das wäre unvernünftig gewesen – aber trotzdem war ich sehr beeindruckt von dem, was meine Switch 2 vor mir zeigte. Wie üblich gibt es mehrere verschiedene Grafikmodi zur Auswahl sowie HDR. Im angedockten Zustand kann man mit Grafik oder Performance spielen, was bedeutet, 30 Bilder pro Sekunde mit höherer Grafikqualität oder 60 Bilder pro Sekunde mit etwas geringerer Klangdichtigkeit. Beim Spielen unterwegs stehen vier Modi zur Verfügung. Zusätzlich zu den beiden oben genannten gibt es auch den Balanced Mode, einen Hybridmodus zwischen Grafik und Leistung mit einer Bildrate zwischen 30 und 60. Der letzte Modus heißt Battery und soll längere Handheld-Sitzungen bieten – allerdings habe ich noch nicht genau bewertet, wie dieser Modus funktioniert oder aufgebaut ist.

Ich werde nie so nah an einen Koenigsegg Jesko herankommen, aber das hier reicht.

Wo lande ich also, nachdem ich in dieser Edition überall auf der Welt Gummi verbrannt habe? Es ist ein gutes Spiel – in vielerlei Hinsicht heute besser als damals, mit viel Inhalt und einer Rennkurve, die jeder bewältigen kann, egal ob man gerade erst anfängt zu fahren oder täglich zu driften. Das Fehlen eines richtigen Online-Modus, in dem man mit oder gegen andere spielen kann, ist jedoch eine verpasste Chance. Stattdessen muss man auf Bestenlisten kämpfen, die zu Rivalität einladen. Die KI-gesteuerten Gegner verhalten sich manchmal seltsam aggressiv, mit richtigen PIT-Manövern, die einen ins Schleudern bringen – was hier natürlich nichts zu suchen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass einige der niedrigeren und leichteren Fahrzeuge etwas mehr Gewicht hätten verwenden können, um zu verhindern, dass sie wie Papierflieger beim Aufprall in die Luft gehen. Der Preis ist für diese Art älterer Titel vorbildlich, und insgesamt habe ich mich entschieden, die Bewertung um einen Punkt gegenüber der älteren Basic-Edition zu erhöhen.