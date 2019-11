Grid heizt in Season 1 mit vier neuen Autos durch Paris

Codemasters erinnert diese Woche noch einmal daran, dass Grid ab nächster Woche neue Inhalte bekommt. Am 4. Dezember rollt der erste Teil des geplanten Post-Launch-Contents aus, der vier Wagen der sogenannten Fließheck-Bauart einführt: Mini Hatch JCW, Lancia Delta HF Integrale Super Hatch, Renault Clio S1600 und den Audi S1 Quattro Concept.

Außerdem wird es einen thematisch passenden Spielmodus geben, der auf den Namen Hot-Hatch-Showdown hört und wohl diese neuen Flitzer unterstützt (was genau anders sein soll, wurde nicht kommuniziert). Im begleitenden Video erfahren wir immerhin, dass 33 weitere Karriere-Events zum Spiel hinzugefügt wurden, falls ihr euch erneut daran versuchen wollt. Das große Highlight dieses Updates ist der neue Standort Paris, in dem Spieler an berühmten, französischen Sehenswürdigkeiten vorbeirauschen. Die Strecke bietet drei verschiedene Routen und es stehen mehrere Tageszeitvarianten zur Verfügung.

Während die Paris-Karte und der Renault Clio kostenlos bereitstehen, müssen alle weiteren Inhalte separat erworben werden. Besitzer der Ultimate Edition von Grid erhalten diese und weitere Extras ohne zusätzliche Kosten. Mehr Infos zum Game und wie unser Rennspielexperte Petter darüber denkt, lest ihr in unserer Kritik nach.

