Greyhawk wartet auf dich: Temple of Elemental Evil wird auf Steam neu veröffentlicht

Eines der kultigsten Dungeons & Dragons-Abenteuer aller Zeiten feiert diesen Herbst ein digitales Comeback. Ja, bald könnt ihr wieder in den Tempel des elementaren Bösen eintauchen, denn SNEG – bekannt für die Veröffentlichung von Titelklassikern wie Demon Stone und Dragonshard auf Steam – haucht der Version von Troika Games aus dem Jahr 2003 neues Leben ein.

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen zeitlosen Advanced Dungeons & Dragons-Modul von Gary Gygax, das vor über 40 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Besonders bekannt wurde es jedoch, nachdem es Anfang der 2000er Jahre an das Regelwerk von D&D 3.0 angepasst wurde. Bemerkenswert ist, dass diese PC-Version das einzige digitale DnD-Spiel ist, das in der Greyhawk-Umgebung spielt – ein Detail, das Hardcore-Fans immer noch zu schätzen wissen.

The Temple of Elemental Evil bietet für sein Alter überraschend viel Freiheit: Quests können in beliebiger Reihenfolge angegangen werden, du steuerst fünf vollständig anpassbare Charaktere und erhältst ein Maß an struktureller Freiheit, das an moderne RPGs erinnert. Erwarte nur keine Politur im Larian-Stil – dies ist immer noch ein robustes, herausforderndes Spiel aus einer anderen Ära. Aber Charme? Es trieft geradezu vor Tropfen. Der Relaunch ist für September geplant.