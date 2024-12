Gretchen Walshs beispielloser Lauf bei den Schwimmmeisterschaften 2024: 11 Weltrekorde in einer einzigen Meisterschaft gebrochen

HQ

Gretchen Walsh, amerikanische Leistungsschwimmerin, die 2003 in Tennessee geboren wurde, hat über ein Dutzend Goldmedaillen bei Schwimmmeisterschaften sowie zwei Gold- und zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen und über ein Dutzend Weltrekorde gebrochen... Elf davon in einer einzigen Meisterschaft.

Es war während der Schwimmweltmeisterschaften 2024 (25 m) in Budapest, einem Wettkampf in einem 25-Meter-Becken (kürzer als die üblichen 50 Meter, die bei den Olympischen Spielen verwendet werden). Der 21-Jährige hat bei der sechstägigen Meisterschaft 11 Weltrekorde gebrochen, davon 9 im Einzel.

Es wird angenommen, dass dies die meisten Weltrekorde sind, die jemals in der Geschichte des Wettkampfschwimmens in einem einzigen Wettkampf gebrochen wurden, wobei der vorherige Einzelrekord von Mark Spitz bei den Olympischen Spielen 1972 in München (sieben Rekorde) und bei den Weltmeisterschaften von Michael Phelps gehalten wurde, der 2003 in Barcelona fünf Weltrekorde brach.

Abgesehen von der "Anekdote", wer mehr Weltrekorde in einem einzigen Lauf gebrochen hat, hat Walsh Rekorde über 50 m und 100 m Freistil, 50 m und 100 m Schmetterling, 100 m Lagen und 4x100 m Freistil und Lagenstaffel gebrochen, wie NBC berichtete.

Sie war jedoch nicht die einzige, die Rekorde brach. Summer McIntosh trug auch zu den rekordverdächtigen 30 Weltrekorden der Meisterschaft bei. McIntosh, eine erst 18-jährige kanadische Schwimmerin, wurde von World Aquatics zur besten Schwimmerin der Welt im Jahr 2024 gewählt und gewann in Paris drei Goldmedaillen.