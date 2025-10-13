Gretchen Walsh übertrifft ihren eigenen Weltrekord über 50m Schmetterling beim Schwimm-Weltcup 2025

HQ

Gretchen Walsh, die 22-jährige amerikanische Schwimmerin, setzt ihre Rekordkarriere fort und übertrifft ihren eigenen Rekord über 50 m Schmetterling. Sie kam in 23,72 Sekunden ins Ziel, zwei Zehntelsekunden weniger als bei den Schwimmmeisterschaften in Budapest im Dezember 2024, wo sie einen Rekord brach, der seit 15 Jahren unangetastet geblieben war (23,94, gegenüber Therese Alshammars Zeit von 24,38 im Jahr 2009).

Walsh, Inhaberin von sechs Weltrekorden, darunter 100 m Schmetterling, und Gewinnerin von zwei Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen in Paris 2024, erreichte den neuen Weltrekord beim Schwimm-Weltcup in Carmel, USA, wo sie einen Bonus von 10.000 US-Dollar für das Brechen ihres Rekords gewann, wie Olympics.com berichtete.

Walsh sagt, dass beim Schwimmen viel darüber nachgedacht wird, jedes Detail perfekt zu machen, damit alles so funktioniert, wie es nötig ist, um die kürzeste Zeit zu erreichen. "Ich fühlte mich sicher, meine normale Routine zu machen, und ich habe einfach darauf geachtet, dass ich wirklich viel Kraft und Anstrengung in jeden einzelnen Schwimmzug stecke. In so einem Rennen gibt es einfach nicht viele", sagte sie.

Walsh gewann die Goldmedaille über 50 m Schmetterling, 100 m Schmetterling und 100 m Lagen. Sie führt die Gesamtwertung nach dem ersten Turnier der Saison an