Greta Thunbergs Gaza-Flottille sagt, sie sei von einer zweiten Drohne getroffen worden

Gestern behauptete die Flottille, dass eines ihrer Schlüsselboote von einer Drohne getroffen wurde, was zu einem Brand auf dem Hauptdeck führte. Nun teilte die Flottille mit, dass eines ihrer Boote von einer Drohne getroffen wurde, als es in einem tunesischen Hafen anlegte, der zweite Vorfall dieser Art. Die tunesischen Behörden hatten zuvor Berichte über einen früheren Angriff zurückgewiesen, schwiegen aber immer noch zu dieser jüngsten Behauptung. Die Organisatoren beschuldigten Israel, hinter dem Angriff zu stecken, obwohl es keine offizielle Bestätigung gab. Das betroffene Schiff erlitt sichtbare Brandschäden, aber alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Flottille, die von internationalen Aktivisten unterstützt wird, besteht darauf, dass sie ihre Mission, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, trotz wiederholter Rückschläge fortsetzen wird. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich natürlich über den folgenden Link über weitere Details informieren. Go!