Greta Thunbergs Gaza-Flottille sagt, sie sei von einer Drohne getroffen worden

Es ist nicht die erste Reise von Greta Thunberg nach Gaza. Sie war bereits vor einigen Monaten dort, als israelische Streitkräfte sie abfingen und nach Europa zurückschickten. Nun hat sie sich auf eine weitere Reise in die Enklave begeben. Diesmal behauptet die Flottille, dass eines ihrer Schlüsselboote von einer Drohne getroffen wurde, was zu einem Brand auf dem Hauptdeck führte. Das Schiff, das eine kleine Gruppe von Passagieren, darunter Thunberg, an Bord hatte, erlitt keine Verletzungen, und die Besatzung brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die tunesischen Behörden bestritten jedoch, dass ein Angriff von außen stattgefunden habe, und sagten, das Feuer sei an Bord ausgebrochen. Die Flottille, die darauf abzielt, Israels langjährige Seeblockade des Gazastreifens in Frage zu stellen, war auf ihrer Mission mit mehreren Hindernissen konfrontiert, darunter frühere Interventionen israelischer Streitkräfte. Was denken Sie über den Vorfall?