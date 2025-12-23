Greta Thunberg wird nach Festnahme bei pro-palästinensischen Protesten in London gegen Kaution freigelassen

HQ

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg wurde am Dienstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen, nachdem sie bei einer pro-palästinensischen Demonstration in London festgenommen wurde, teilte die Polizei mit.

Thunberg, 22, wurde nach dem britischen Terrorismusgesetz festgenommen, nachdem er ein Plakat mit der Aufschrift gehalten hatte: "Ich unterstütze die Palestine Action-Gefangenen. Ich lehne Völkermord ab." Die britische Regierung hat Palestine Action als terroristische Organisation verboten.

Gegen Kaution bis März freigelassen

Die City of London Police teilte mit, dass Thunberg später gegen Kaution bis März freigelassen wurde. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls früher am Tag wegen Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen, nachdem rote Farbe auf ein Gebäude geworfen worden war.

Die Kampagnengruppe Prisoners for Palestine sagte, der Protest habe sich gegen Büros gerichtet, die von einer Versicherungsgesellschaft genutzt werden, die ihrer Ansicht nach Dienstleistungen für den britischen Zweig des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems erbringt. Der Versicherer äußerte sich nicht sofort.

Thunberg wurde 2018 als Klimaaktivist bekannt und hat seitdem an einer Reihe internationaler Proteste teilgenommen. Im vergangenen Jahr wurde sie in Großbritannien von einem Verstoß gegen öffentliche Ordnung im Zusammenhang mit einer separaten Demonstration freigesprochen.