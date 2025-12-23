Greta Thunberg wurde gemäß dem Terrorismusgesetz in London festgenommen, sagt eine Kampagnengruppe

HQ

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde am Dienstag während eines pro-palästinensischen Protests in London festgenommen, so die Kampagnengruppe Defend Our Juries .

Die Gruppe sagte, Thunberg sei nach dem britischen Terrorismusgesetz festgenommen worden, nachdem er ein Plakat gehalten hatte, das Unterstützung für Gefangene ausdrückte, die mit Palestine Action, einer von der britischen Regierung verbotenen Organisation, in Verbindung standen.

Die City of London Police bestätigte, dass zwei Personen festgenommen wurden, weil sie rote Farbe auf ein Gebäude geworfen hatten, und später wurde eine 22-jährige Frau festgenommen, weil sie ein Schild zur Unterstützung einer verbotenen Gruppe zeigte. Die Polizei nannte Thunberg nicht beim Namen, aber Defend Our Juries gab an, sie sei die festgenommene Frau.

Die Kampagnengruppe erklärte, der Protest habe sich gegen ein Gebäude gerichtet, das von einer Versicherungsgesellschaft genutzt wird, die ihrer Berichterstattung nach Dienstleistungen für den britischen Zweig des israelischen Verteidigungsunternehmens Elbit Systems bereitstellt.

Polizeisprecher in einer Stellungnahme:

"Kurz darauf war auch eine 22-jährige Frau am Tatort. Sie wurde verhaftet, weil sie einen Gegenstand (in diesem Fall ein Plakat) zur Unterstützung einer verbotenen Organisation (in diesem Fall Palestine Action) entgegen Abschnitt 13 des Terrorismusgesetzes von 2000 gezeigt hat."