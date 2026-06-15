Greta Lee und Wagner Moura sind in ihrem Zuhause in Netflix s The Last gefangen House

Was würdest du tun, wenn du dein Haus nicht verlassen könntest? Wie würdest du reagieren, wenn dich etwas daran hindern würde, aus deinem eigenen Zuhause zu entkommen, und dich dazu zwingen, nicht nur Tage, Wochen oder Monate, sondern ganze Jahre so zu leben? Genau diese Idee möchte der kommende Netflix-Film The Last House erforschen.

Der Film zeigt sowohl Greta Lee als auch Wagner Moura in den Hauptrollen und zeigt, wie die beiden daran arbeiten, die Zukunft der Familie zu schützen und zu sichern, indem sie ein funktionierendes und nachhaltiges Leben in ihrem eigenen Zuhause aufbauen. Und das kommt hinzu, um zu verstehen, was die Familie – und scheinbar auch alle anderen Menschen auf dem Planeten – davon abhält, ihr Zuhause zu verlassen, da dies eine Art übernatürliche Präsenz ist, die jeden Menschen ausnutzt, den sie in der 'Wildnis' findet.

Unter der Regie von Louis Leterrier von Now You See Me, soll The Last House am 7. August auf Netflix erscheinen, und unten kann man den erschreckenden und ziemlich spannenden Trailer sowie die offizielle Zusammenfassung des Films sehen.

"Eine Familie, die plötzlich in ihrem Haus versiegelt ist, muss zusammenarbeiten, um gegen schwindende Ressourcen und die bedrohliche Bedrohung, die sie gefangen hält, zu überleben."