Greta Gerwig wird bei zwei "Die Chroniken von Narnia"-Filmen Regie führen

Greta Gerwig, die derzeit einer der größten Namen in der Filmindustrie ist, weil sie für Barbie auf dem Regiestuhl sitzt, wird bei Netflix bei zwei bevorstehenden Projekten Regie führen, die im Universum der Chroniken von Narnia spielen.

Laut The New Yorker hat Gerwig "einen Vertrag mit Netflix, um mindestens zwei Filme zu schreiben und Regie zu führen, die auf C. S. Lewis' 'Die Chroniken von Narnia' basieren. "

Es wurde auch berichtet, dass sie keine Pläne für einen weiteren Spielzeugfilm hat. "Es müsste etwas sein, das einen seltsamen Haken in mir hat, das sich anfühlt, als würde es bis ins Mark gehen." sagte Gerwig.

Netflix erwarb ursprünglich 2018 die Rechte an Die Chroniken von Narnia und wird das Franchise mit mehreren Filmen und Fernsehsendungen neu starten.