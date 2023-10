Greta Gerwig musste für die I'm Just Ken-Tanzsequenz in Barbie kämpfen

HQ

Ohne die I'm Just Ken-Sequenz in Barbie hätten wir eine weniger unterhaltsame Zeit im Kino gehabt. Für viele Kinogänger ist es eine einfache Tatsache, und die meisten von uns sind mehr als froh, dass Ryan Gosling mit Simu Liu getanzt hat.

Aber laut dem Regisseur des Films hätte es diese Szene fast nicht geschafft. Greta Gerwig sprach kürzlich während des BFI London Film Festivals (via Variety), wo sie sich daran erinnerte, wie sie kämpfen musste, um die Szene zu behalten.

"Im Drehbuch hieß es nur: 'Und dann wird es ein Traumballett und sie arbeiten es durch Tanz aus.'" sagte Gerwig im Gespräch mit Jesse Armstrong von Succession. "Es gab ein großes Meeting, bei dem es darum ging: 'Brauchst du das?' Und ich dachte mir: 'Alles in mir braucht das.' Sie sagten: 'Was meinst du damit? Was ist ein Traumballett?" Und ich dachte mir: 'Ein Traumballett? Wo soll ich anfangen!' "Obwohl sich alles richtig für mich anfühlte und mir so viel Freude bereitete, wie wir es taten, dachte ich auch: 'Oh nein, das könnte einfach schrecklich sein, aber jetzt bin ich engagiert'", fuhr sie fort.

Es scheint, als hätte dieses Treffen stattgefunden, bevor Gerwig die Sequenz gefilmt hatte, also liegt es auf der Hand, warum ein Studio eine zufällige Traumsequenz mitten in einem Song in Frage stellen möchte. Aber wenn man es im Film sieht, ist klar, dass es zum Besten geklappt hat.