Greta Gerwig macht unsere Hoffnungen auf eine Barbie Fortsetzung zunichte

Greta Gerwig, die Regisseurin und Co-Autorin von Barbie, hat gesagt, dass sie derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung des Films hat.

Barbie war bisher der größte Kassenstart des Jahres und spielte am Eröffnungswochenende weit über 300 Millionen US-Dollar ein. Es gibt bereits viele Rufe nach einer Fortsetzung, aber im Gespräch mit der New York Times scheint Gerwig etwas außer Atem zu sein.

"Im Moment ist das alles, was ich habe", sagte sie auf die Frage, ob dies der Beginn eines Franchise sei. "Ich fühle mich am Ende jedes Films so, als würde ich nie wieder eine Idee haben und alles, was ich schon immer machen wollte, habe ich getan. Ich möchte den Traum von niemandem zerstören, aber für mich bin ich in diesem Moment total am Nullpunkt."

