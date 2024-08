Greta Gerwig hat keine Ahnung, wie Barbie 2 aussieht

HQ

Barbie war der größte Film des letzten Jahres und spielte weit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein. Auch wenn das Jahr 2024 es mit Inside Out 2 vielleicht übertroffen hat, ist klar, dass mit Barbie immer noch ein großer Gewinn zu erzielen ist.

Der Regisseur des ersten Films ist sich jedoch nicht sicher, ob es eine Fortsetzung geben wird. In einem 60-minütigen Interview auf CBS sprach Greta Gerwig ein wenig darüber, was sie in dem Film sehen möchte.

"Warum kann es nicht eine weitere große, originelle, mutige Idee sein, bei der wir einen großartigen Filmemacher, ein großes Budget zum Spielen und das Vertrauen eines riesigen Konglomerats hinter uns haben, um wirklich zu spielen?" Fragte sie. "Das will ich machen."

Obwohl der Barbie -Film nicht so ausgefallen war, wie einige gehofft hatten, hatte er bei seiner Veröffentlichung eine eigene Persönlichkeit, was viele Gerwig zuschrieben. Hoffentlich kann das Gleiche wieder passieren, wenn es eine Fortsetzung geben soll.