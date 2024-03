Greta Gerwig denkt über eine Fortsetzung von Barbie nach

HQ

Barbie war eines der größten Gesprächsthemen des letzten Jahres, aber abgesehen von einer Oscar-Statuette für den besten Song (What Was I Made For?) ging der Film an diesem Wochenende leer aus. Greta Gerwig, die das Drehbuch schrieb und Regie führte, scheint jedoch nicht unglücklich darüber zu sein und hat bereits Pläne für die Zukunft der Puppe. Gerwig hat zuvor gesagt, dass sie sich nicht wirklich vorstellen kann, mehr Filme über Barbie zu machen, aber jetzt scheint es, dass sie ihre Meinung in diesem Punkt geändert hat. Das hat sie schon einmal gesagt:

"In diesem Moment ist das alles, was ich habe. Ich fühle mich am Ende jedes Films so, als würde ich nie wieder eine Idee haben, und alles, was ich jemals tun wollte, habe ich getan. Ich würde nicht den Traum von jemand anderem zerstören wollen, aber für mich bin ich in diesem Moment bei null."

Jetzt sagt der Regisseur stattdessen:

"Ich verwerfe es nicht, ich will es tun."

Danke, Geeky Rant