Grendel erzählt die Geschichte von Beowulf aus der Perspektive des Monsters

Die Geschichte von Beowulf ist einer der ältesten und bekanntesten Mythen der angelsächsischen Zeit. Die Suche des Helden ist eine ziemlich prägende Geschichte, und doch wollte der amerikanische Autor John Gardener 1971 die Geschichte von Beowulf aus einer anderen Perspektive erzählen, nämlich aus der von Grendel.

Grendel ist eines der drei Monster, denen sich Beowulf auf seiner Reise stellen muss. Er ist eine tierähnliche Kreatur, die durch das Land des dänischen Königs Hrothgar gewütet hat. Jetzt bekommt er seinen eigenen Film, der auf dem oben genannten Roman basiert, von Regisseur Robert D. Krzykowski.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erläuterte Krzykowski, warum er den Film machen wollte. "Ich habe das Gefühl, dass es die Wurzeln in der Mythologie sind - wissen Sie, Comics sind so etwas wie unsere modernen Mythen - und dann gibt es Beowulf, der so etwas wie der ursprüngliche Comic-Held ist, und Grendel ist der ultimative und originelle Bösewicht der englischen Literatur - also gehen wir weit zurück zu den Wurzeln", sagte er.

Die Dreharbeiten zum Film beginnen im nächsten Jahr, mit Jeff Bridges als Grendel, Dave Bautista als Beowulf und Bryan Cranston als King Hrothgar. Die Dreharbeiten für den Film beginnen im nächsten Jahr, wobei The Jim Henson Company die Live-Action-Version von Grendel gedreht hat.