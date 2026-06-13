Gremlins wird nicht neu gestartet, solange Steven Spielberg und Chris Columbus da sind

Einer der sehr beliebten Trends im modernen Hollywood ist die riesige Reihe von Remakes und Reboots, die ihren Einstieg machen. Viele große Franchises haben ein zweites Leben erhalten, nicht zuletzt Masters of the Universe kürzlich, das in einem Live-Action-Format mit mittelmäßigem Erfolg neu gestartet wurde, wenn man die Ticketverkäufe betrachtet.

Vor diesem Hintergrund gilt: Wenn es eine Franchise gibt, von der wir nicht erwarten sollten, dass sie in naher Zukunft neu gestartet oder neu gemacht wird, dann ist es Gremlins – zumindest laut einer Aussage eines der Schauspieler der Filmreihe.

Auf der Indiana Comic Convention sagte Schauspieler Zach Galligan dem Publikum (laut Collider), dass das Schicksal von Gremlins mit Steven Spielberg und Chris Columbus, dem Produzenten bzw. Autor des Originalfilms, verbunden ist.

"Mr. Spielberg besitzt es, Amblin besitzt es, und ich glaube, Mr. Columbus hat auch eine Art Eigentumsrecht. Zumindest hat er die Möglichkeit, einem Reboot nein zu sagen, und er hat gesagt – und ist an Gremlins 3 beteiligt, was das definitiv bestätigt –, dass solange er lebt, es keinen Gremlins Reboot geben wird, er das Recht hat, nein zu sagen."

Das bedeutet nicht, dass es in Zukunft nicht noch mehr Gremlins geben wird, denn Gremlins 3 wird im November 2027 debütieren, aber erwartet nicht, dass der Reset-Knopf der Reihe bald gedrückt wird, zumindest nicht, solange Spielberg und Columbus noch dabei sind.