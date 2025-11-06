Gremlins 3 legt das Veröffentlichungsdatum im November 2027 fest

Warner Bros. belebt Gremlins offiziell wieder, und der dritte Film der Franchise hat ein offizielles Veröffentlichungsdatum am 19. November 2027. David Zaslav, CEO und Präsident von Warner Bros. Discovery, enthüllte heute in einer Investorenkonferenz das Datum für den Film.

Laut Variety wird Steven Spielberg in Gremlins 3 zum Franchise zurückkehren, wenn auch in einer ausführenden Produzentenrolle. Kevin allein zu Haus und Harry Potter-Filmemacher Chris Columbus wird Regie führen und den Film produzieren. Beschreibungen der Handlung, Details zur Besetzung und mehr werden noch nicht bekannt gegeben.

Das ursprüngliche Gremlins wurde vor mehr als 40 Jahren, im Jahr 1984, veröffentlicht. 1990 folgte eine Fortsetzung, die seitdem nicht allzu viel Aufmerksamkeit erhielt, obwohl die monströsen Charaktere bei allen beliebt sind, die mit ihrem chaotischen Unfug aufgewachsen sind. Der Originalfilm ist auch der Grund, warum es in Amerika die PG-13-Einstufung gibt, falls Sie an Ihrem Donnerstag ein bisschen Film-Trivia brauchten.