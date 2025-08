Gremlins 3 hat ein Drehbuch, Spielbergs Zustimmung ist die letzte Hürde

HQ

Mehr als 35 Jahre sind vergangen, seit Gremlins 2: The New Batch in den Kinos auf der ganzen Welt für Chaos gesorgt hat. Und obwohl die Fortsetzung nicht gerade ein Kassenschlager war, sind die Gerüchte über ein mögliches Gremlins 3 nie wirklich verschwunden.

Jetzt scheint die lang erwartete Fortsetzung näher denn je zu sein, aber ein gewisser Steven Spielberg hält die Dinge auf. Zach Galligan, der Billy in den ersten beiden Filmen spielte, verriet auf einer Convention in Manchester, dass Warner Bros. an einem fertigen Drehbuch für Gremlins 3 sitzt und es kaum erwarten kann, mit der Produktion zu beginnen. Der Haken? Spielberg muss das Drehbuch erst lesen und genehmigen, und er zögert offenbar.

In dem Moment, der in einem mittlerweile viralen TikTok-Clip festgehalten wurde, erklärt Galligan auch, warum das Projekt plötzlich an Zugkraft gewonnen hat:

"Dem Erfolg von Beetlejuice 2 kann man danken"

Also... Bist du bereit für noch mehr Gremlin-Chaos?