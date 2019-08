Greenberg: Xbox hat mehr Titel in kommenden Frühjahr, "als ich jemals aufzählen kann"

Letzte Woche haben wir auf der Gamescom einen vollgepackten Xbox-Inside-Livestream mit vielen Ankündigungen und Trailern zu kommenden Spielen gesehen. Am Tag danach trafen wir den General Manager von Xbox Games, Aaron Greenberg, in Köln, um über alle First-Party-Studios zu sprechen, die das Unternehmen in jüngster Zeit erworben hat.

"Wir wussten, dass wir unsere First-Party-Studios [präsentieren] und erweitern wollten und deshalb haben wir nicht nur ein oder zwei, sondern gleich acht neue Teams hinzugefügt. Das ist einfach unglaublich", findet Greenberg. "Wenn ich mir nur den [kommenden] Frühling anschaue, [da] haben wir mehr Titel, als ich jemals in Erinnerung behalten kann. Wir werden also eine riesige Menge an Spielen haben."

Nachfolgend sprach Greenberg vom Wachstum der Xbox Game Studios und dass Microsoft mit 15 internen Xbox-Entwicklern eine ganz solide Ausgangslage für die kommenden Jahre habe. Gears 5, Halo Infinite und natürlich die nächste Xbox Scarlett sprachen wir ebenfalls an:

