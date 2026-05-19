Das griechische Katzenschutzgebiet bietet kostenlose Unterkunft und Verpflegung für Freiwillige an, verbringen Sie Ihre Tage mit Kuscheln mit Katzen

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Hier ist der Traumjob für alle Katzenliebhaber da draußen. Auf der griechischen Insel Syros werden nun Freiwillige benötigt, um sich um die Katzen dort zu kümmern. Und das Beste von allem? Die Organisation bietet kostenlose Unterkunft und Verpflegung, Frühstück und Lebenshaltungskosten für jeden, der mindestens einen Monat bleibt.

Der Job beinhaltet etwa fünf Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, mit dem Füttern, Baden, Spielen und Kuscheln mit Katzen, die von der Straße gerettet wurden. Die Organisation bezeichnet sich selbst als wichtigen Teil von Syros, insbesondere weil sie die große Population obdachloser Katzen durch Fürsorge und Liebe verwaltet.

Syros Cats gibt es seit den frühen 1990er Jahren und hat zuvor mit God's Little People Cat Rescue zusammengearbeitet, das in der Netflix-Serie Cat People vorgestellt wurde. Gemeinsam haben die beiden Organisationen dazu beigetragen, die Wahrnehmung der Menschen über Straßenkatzen zu verändern und Syros international bekannt gemacht.

Leider sind die Bewerbungen für 2026 aufgrund der hohen Anzahl interessierter Bewerber bereits geschlossen, aber neue Bewerbungen sollen für die nächste Saison im Herbst geöffnet werden.

Könntest du dir vorstellen, an dem du arbeiten könntest?