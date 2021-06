Greedfall-DLC "The De Vespe Conspiracy", Xbox-Series- und PS5-Versionen landen Ende Juni

Spiders Studio und Focus Home Interactive haben das Fantasy-Rollenspiel Greedfall 2019 auf den Markt (hier ist unsere Kritik zum Spiel) gebracht und mit diesem Abenteuer über eine Million Menschen erreichen können. Im November haben wir erfahren, dass native Versionen für PS5 und Xbox Series auf dem Weg sind und nun kennen wir das genaue Datum dieser Pläne.

Die Current-Gen-Editionen werden am 30. Juni verfügbar sein. Wer das Spiel bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, darf ohne zusätzliche Kosten auf die Version wechseln, die es für das entsprechende Nachfolgemodell gibt. Spiders verspricht 4K-Auflösung, "verbesserte" Grafikeffekte, schnellere Ladezeiten und einen Performance-Modus mit einer Bildrate von bis zu 60 fps.

Besonders spannend ist die Erweiterung "The De Vespe Conspiracy", die alle Spieler von Greedfall zu einem noch unbekannten Preis kaufen können. Sie wird eine neue Region in Teer Fradee öffnen, in der wir eine Verschwörung aufdecken müssen, die das Machtgleichgewicht bedroht. Die Erweiterung wird zudem neue Bestien, Upgrade-Optionen und eine gefährliche Fraktion zum Open-World-Abenteuer hinzufügen.

Focus Home will das alles in einem Gesamtpaket "Greedfall: Gold Edition" verkaufen, das am 30. Juni erscheint. Neben dem Basisspiel und allen obengenannten Extras bekommt ihr ein paar physische Goodies, die ihr euch unten genauer ansehen könnt.

