Greedfall: The Dying World, um den Early Access zu verlassen und im März auf Konsolen zu debütieren,

Falls du dachtest, der März sei nicht genug beschäftigt, was die Ankunft neuer Videospiele angeht, dann tut Spiders Studio alles, um das noch zu steigern. Der Entwickler hat bestätigt, dass Greedfall: The Dying World (die Fortsetzung, die tatsächlich ein Prequel zum Original Greedfall ist) den Early Access verlassen und sogar im Frühjahrsmonat auf Konsolen erscheinen wird.

Die Ankündigung, die am 10. März für den PC und am 12. März auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll, wird durch ein neues Gameplay-Video unterstützt, das Sie unten vollständig ansehen können.

Für diejenigen, die Greedfall: The Dying World auf dem PC im Early-Access-Zustand noch nicht erlebt haben: Spiders hat eine Zusammenfassung dessen geteilt, was das Spiel den Fans bietet.

"Die Geschichte von Greedfall: The Dying World beginnt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels, am Beginn der Malichor-Seuche, einer mysteriösen Krankheit, die allmählich den Alten Kontinent Gacane verderbt. Diesmal spielst du als Einheimischer der Insel Teer Fradee, die kürzlich von den Kolonisten von Gacane entdeckt wurde und dazu bestimmt ist, ein Doneigad zu werden: ein Wächter von Wissen und Natur. Deine Initiation ist kaum abgeschlossen, als dein Schicksal umgekehrt wird und du von Soldaten gefangen genommen wirst, die dich gewaltsam auf den Alten Kontinent bringen.

"Deine Suche nach deiner Freiheit stürzt dich mitten in das Herz einer gewaltigen Verschwörung: Es liegt an dir, dein Schicksal zu schmieden, in der Hoffnung, nicht nur deine Insel, sondern den gesamten Kontinent zu retten."

Wirst du im März Greedfall: The Dying World besuchen?