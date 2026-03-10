HQ

Im Dezember 2025 gab der Entwickler Spiders bekannt, dass sie den Namen von Greedfall 2: The Dying World in Greedfall: The Dying World ändern (die Zahl 2 wurde entfernt), da sie der Meinung waren, dass das Spiel keine direkte Fortsetzung sei. Anfangs schien das eine etwas mysteriöse Entscheidung zu sein, aber nach dem Spielen von Greedfall: The Dying World ergibt es vollkommen Sinn, da es in mehrfacher Hinsicht ein anderes Spiel ist als das Original von 2019.

Erzählerisch ist Greedfall: The Dying World ein Prequel zum ersten Spiel. Die Handlung spielt drei Jahre früher, und du schlüpfst in die Rolle eines Einheimischen des Teer Fradee-Stammes, eines Stammes, der friedlich in Harmonie mit der Natur lebt. Ohne zu viel zu verraten, kann ich sagen, dass du die Rolle eines "Doneigad" übernimmst, also eine Art spiritueller Führer oder spiritueller Beschützer. Dein kleines Dorf liegt gefährlich nah an dem Ort, an dem sich Kolonisten aus einer anderen Welt (unserer Welt) niedergelassen haben, und ihre Goldmine verschmutzt die Wasserwege, wodurch die Dorfbewohner vom Fischessen krank werden, und die Kolonisten leeren die Wälder praktisch von Tieren mit ihren widerlichen Fallen, was eine Konfrontation fast unvermeidlich macht.

Greedfall: The Dying World ist wie ein altmodisches Rollenspiel aufgebaut und lässt sich eindeutig von Star Wars: Knights of the Old Republic und Dragon Age: Origins inspirieren, was sicherlich nicht schlecht ist. Alles spielt in einer fantastischen und abenteuerlichen Welt, die an Europa und das goldene Zeitalter Spaniens des 16. und 17. Jahrhunderts erinnert. Es handelt sich nicht strikt um ein Open-World-Spiel, sondern ist in große offene Zonen unterteilt, in denen du deine Umgebung erkunden und entdecken, Waffen, Kleidung, Tränke, Geld und viele Ressourcen sammeln kannst, und es gibt relativ viel Freiheit, die Aufgaben des Spiels nach Belieben zu erlernen.

Werbung:

Es dauert nicht lange, bis man sich mit dem brandneuen Kampfsystem vertraut macht, das im Vergleich zum ersten Spiel komplett neu gestaltet wurde. Aber bevor du dorthin kommst, musst du zuerst deinen Charakter in einem sehr detaillierten Charaktereditor erstellen und dann zwischen 12 verschiedenen Charaktertypen/Klassen wählen. Es gibt alles von einem Kriegsherrn, Heiler und Späher bis hin zu einem Elite-Schützen, Jäger und Beschützer, die alle traditionell ihre eigenen Stärken und Schwächen sowie ihren eigenen Upgrade-Baum haben, in dem du deinen Charakter nach Belieben gestalten kannst.

Wie erwähnt, unterscheidet sich das Kampfsystem stark vom ersten Spiel, das eher actionorientiert war, während es hier in The Dying World viel taktischer ist. Es gibt dir einfach mehr Kontrolle über deine Gruppenmitglieder, da es auf dem "Pause-and-Play"- oder "taktischen Pause"-Mechanismus basiert, was bedeutet, dass wir es mit einem Echtzeitkampfsystem zu tun haben, das du aber jederzeit pausieren kannst, um einen Überblick über das Schlachtfeld zu bekommen und Befehle an deine Gruppenmitglieder zu geben. Bewege sie, benutze Tränke, Fähigkeiten und andere Dinge, die alle sofort ausgeführt werden, sobald du das Spiel neu startest.

Werbung:

Es ist eine etwas andere und auch etwas altmodische Herangehensweise an den Kampf in einem Rollenspiel im Jahr 2026, aber Old-School-RPG-Fans werden das wahrscheinlich begrüßen, da wir es heutzutage nicht mehr sehr oft sehen. Wenn du dich mit dieser altmodischen Mechanik nicht ganz abfinden kannst, kannst du tatsächlich auswählen, wie taktisch alles sein soll, basierend auf drei Profilen: Taktisch, Hybrid und Fokussiert. Taktisch ist natürlich die taktischste von allen und die Standardeinstellung des Spiels, bei der du die volle Kontrolle über deine Gruppenmitglieder hast, während Focused sich etwas ähnlicher wie im ersten Spiel spielt, aber du kannst das Spiel trotzdem pausieren und hast dann ein paar taktische Optionen. Hybrid liegt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen.

Ich habe alle drei taktischen Profile ausprobiert und fand Tactical am effektivsten, aber das liegt hauptsächlich daran, dass der Echtzeit-Teil des Kampfsystems bei weitem nicht so gut funktioniert. Die Echtzeitkämpfe sind chaotisch, unbeholfen und unpräzise, wobei die verschiedenen Charaktere übereinander stehen und links und rechts zuschlagen, und du bekommst kein Feedback von deinem eigenen Charakter (du kannst während der Kämpfe zwischen allen Charakteren wechseln), da es schwer ist zu erkennen, ob du im ganzen Chaos tatsächlich jemanden oder etwas triffst. Ich bin von diesem Teil des Kampfsystems überhaupt nicht überzeugt, und es ist schade, dass mehr oder weniger die Hälfte des Kampfsystems nicht wirklich funktioniert.

Greedfall: The Dying World ist ein typisches AA-Spiel, da es manchmal offensichtlich ist, dass es von einem etwas kleineren Team entwickelt wurde. Neben Untertiteln, die nicht immer zu dem Gesagten passen, und ein paar Rechtschreibfehlern in den Hilfstexten habe ich auch erlebt, wie NPCs beim Moonwalken in der Umgebung stecken bleiben und vor den Augen verschwinden, wenn man sich normal bewegt. Die künstliche Intelligenz der NPCs ist fehlerhaft, denn ein Wachmann kann auf einem seiner toten Kollegen stehen, ohne darauf zu reagieren, was die Schleichsequenzen des Spiels komplett verwässert. An einem Punkt vermisste ich plötzlich ein Gruppenmitglied, das sich als feststeckend auf einer Leiter herausstellte, auf die er nicht klettern konnte. Es gibt mehrere Beispiele für solche kleinen Dinge, die das Spiel vielleicht nicht direkt ruinieren, aber sie sind nervig.

Der visuelle Aspekt von Greedfall: The Dying World ist sehr gespalten, im Sinne davon, dass der ästhetische Teil wirklich gut gemacht ist. Das gilt für alles – von den wirklich schönen und gut gestalteten Kostümen der Einheimischen bis hin zu einer wirklich atmosphärischen, aufregenden und gut gestalteten Spielwelt. Es gibt alles von üppigen Wäldern und Ruinen in der Wüste bis hin zu großen, geschäftigen Fischerdörfern am Meer und wahren Metropolen. Es ist ein echter Vergnügen, diese aufregende Welt zu erkunden, solange man zu viele Schlachten vermeiden kann.

Der technische Aspekt ist etwas anders. Hier hast du zwei verschiedene Grafikeinstellungen zur Auswahl: "Grafikqualität bevorzugen" und "Bildrate bevorzugen" – und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen gibt es einen überraschend großen Unterschied zwischen den beiden. Wir haben das Spiel auf der PlayStation 5 Pro getestet, und es war sehr klar, dass besonders die Umgebung einen starken visuellen Rückschlag erlitten hat, als wir das Spiel im Modus "Bildrate bevorzugen" laufen ließen. Alles wurde einfach verschwommen, Details in der Umgebung verschwanden, die Blätter an den Bäumen klumpten sich zu kleinen Klumpen zusammen, und es war, als würde man alles durch eine fettige Brille sehen. Bei "Grafikqualität bevorzugen" war alles viel schärfer, aber die Bildrate war niedriger und, soweit ich mit bloßem Auge sehen konnte, lag sie bei etwa 30 fps und manchmal sogar niedriger. Ich habe mich schließlich für "Bevorzugte Grafikqualität" entschieden, weil es mir schwerfiel, mit dem körnigen Look zu leben, nachdem ich gesehen hatte, wie scharf es aussehen kann, also musste ich mit 30 fps leben.

Der Sound ist wirklich ausgezeichnet, mit schönen Soundeffekten, guten Synchronsprechern, und sowohl Englisch als auch die eigene Sprache der Einheimischen werden durchgehend gesprochen, was die Authentizität verstärkt. Der Soundtrack im Spiel ist wirklich gut zusammengestellt, und das Spiel hat eine der schönsten Titelmelodien, die wir seit Langem gehört haben. Man kann es im Trailer am unteren Rand dieser Rezension hören.

Ich möchte nicht zu viel verraten, daher kratzt diese Rezension nur an der Oberfläche von Greedfall: The Dying World, da wir es hier mit einem großen Spiel zu tun haben, und das weißt du, wenn das Tutorial/Prolog allein 3-4 Stunden dauert. Dieses Spiel richtet sich an die eher klassischen Rollenspieler, und wenn du dich an Star Wars: Knights of the Old Republic und Dragon Age: Origins erinnerst und geliebt hast, wirst du wahrscheinlich Greedfall: The Dying World mögen. Allerdings hat mich das Spiel nie wirklich gepackt. Ich habe die wunderschöne Welt wirklich geliebt, die mich immer wieder gefesselt hat, aber es war schwierig, anzufangen (ein langweiliges Tutorial von 3+ Stunden ist einfach zu viel) und im Grunde funktioniert nur die Hälfte des Kampfsystems wirklich.

Wenn du dich auf Greedfall: The Dying World gefreut hast, dann solltest du es meiner Meinung nach mal versuchen. Es nervt mich, dass der Echtzeit-Teil des Kampfsystems so umständlich ist, denn das ist wirklich das Einzige, was das Spiel wirklich zurückhält, aber leider ist das ein großer Teil eines Action-Rollenspiels.