GreedFall II: The Dying World geht im Sommer in den Early Access

Im Rahmen des gestrigen Nacon Connect enthüllte der französische Publisher, dass das kommende GreedFall II: The Dying World irgendwann in diesem Sommer als Early-Access-Projekt auf dem PC (via Steam ) erscheinen wird. Es wurde kein festes Datum genannt, aber wir wissen zumindest, wann wir in dieser Fortsetzung, die eigentlich ein Prequel zum Originalspiel ist, in die Welt von Teer Fradee zurückkehren können (oder besser gesagt, früher ankommen).

Worum es in diesem Spiel gehen wird, heißt es in der Beschreibung des Entwicklers Spiders wie folgt: "Dieses Mal spielst du als Einheimischer von Teer Fradee, der gewaltsam von deiner Insel entwurzelt und auf den Kontinent Gacane gebracht wurde, von wo die Kolonisten stammen. In dieser alten Welt, die vom Krieg verwüstet und von der Malichor-Seuche und den politischen Intrigen der verschiedenen Fraktionen gezeichnet ist, musst du deine Freiheit und die Kontrolle über dein eigenes Schicksal zurückgewinnen. Mit Diplomatie, List oder Kampf sowie der Hilfe von Verbündeten, die du findest, liegt es an dir, die Eroberungsambitionen eines Mannes zu beenden, was das Ende für den Kontinent und deine Insel bedeuten könnte."

Wir wissen zwar, dass PC-Spieler einen ersten Vorgeschmack auf GreedFall II: The Dying World bekommen werden, aber wir gehen davon aus, dass das Spiel auf PS5 und Xbox Series X/S landen wird, wenn es irgendwann den Early Access verlässt und in seinem 1.0-"Launch"-Status debütiert.

Seht euch unten den neuen Trailer zum Spiel an.