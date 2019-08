Greedfall bietet 30-40 Stunden Gameplay mit mehreren Enden

Das Portfolio von Spiders Studio beinhaltet einige markante Werke, allerdings kamen die Spiele bislang nicht so ausgefeilt daher, wie wir das von anderen Entwicklern gewohnt sind. Trotzdem wurden die Abenteuer für ihre aufregenden Welten und die interessanten Charaktere gelobt (meistens jedenfalls). Das nächste, große Rollenspiel der Franzosen heißt Greedfall und es wird Anfang September veröffentlicht.

Darin mischen Spiders eine koloniale Welt mit vielen fantastischen Einflüssen und versprechen ein Erlebnis, das maßgeblich durch die Entscheidungen der Spieler vorangetrieben wird. In einem Interview mit The Escapist sagt Jehanne Rousseau, CEO von Spiders Studio, dass sich Spieler auf eine geschätzte Spielzeit zwischen 30 und 45 Stunden einstellen dürfen. Außerdem gebe es mehrere Enden, die auf unseren getroffenen Entscheidungen basieren.

"Einige Spieletester gaben an, dass sie ungefähr 40 Stunden lang spielten und Nebenquests erledigten, aber nicht alle von ihnen [abgeschlossen hätten]. Sie sagten, wenn sie alle Quests erledigen würden, wären es vielleicht noch vier oder fünf Stunden mehr gewesen. Ich denke das hängt wirklich davon ab, wie tief ihr in das Crafting-System einsteigt, [wie intensiv ihr erkundet] oder Nebenquests [absolviert], weil es viele davon gibt. Wenn ihr nur die Hauptquest durchspielt, wird [die Spiellänge] viel kürzer sein, vielleicht 30 Stunden oder so."

"Manche Enden können von einigen Leuten als schlecht oder von anderen als gut angesehen werden, und damit wäre ich einverstanden. Wir möchten wirklich, dass diese verschiedenen Enden nicht nur moralisch auferlegte Entscheidungen von uns sind."

Greedfall erscheint am 10. September auf PS4, Xbox One und PC.